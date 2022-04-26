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Депутат внес в Госдуму поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных

Полина Долганова

Общество
Депутат внес в Госдуму поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В России могут принять поправки об учете и маркировке домашних животных. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Поправки предполагают, что животные будут маркироваться по индивидуальному или групповому принципу. Это позволит контролировать уровень заболеваемости и разовьет чувство ответственности перед питомцами у хозяев.

Уточняется, что мера коснется сельскохозяйственных животных.

Парламентарий уточнил, что сначала маркировка не будет обязательной. Это связано с невозможностью маркировать более 60 миллионов животных из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

— Мы рассчитываем, что на условиях добровольности это коснется примерно 10-15 миллионов домашних животных. А дальше, когда инфраструктура будет выстроена Россельхознадзором, мы к этому законопроекту вернемся и уже сделаем эту регистрацию всеобщей, — подытожил Бурматов, чьи слова приводит РИА Новости.

В Центре реабилитации департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы диким животным оказывают необходимую помощь и по возможности стараются найти новый дом. Сейчас там обитают около 600 зверей и птиц: еноты, совы, лисы, черепахи и другие. «Вечерняя Москва» рассказывает, как работает московский Центр реабилитации диких животных.

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