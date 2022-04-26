Прокуратура потребовала 5 и 6 лет колонии для мошенников, обокравших 96-летнего ветерана ВОВ

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️Государственный обвинитель просит суд назначить наказание в виде лишения свободы мошенникам, обокравшим ветерана ВОВ Василия Пронина. Об этом во вторник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Обвиняемыми по данному делу проходят 27-летний житель Реутова Руслан Алимирзаев и 28-летний житель Липецка Алексей Коньков. Оба обвиняются в преступлении по уголовной статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере».

Для Алимирзаева прокуратура запросила пять лет лишения свободы, а для Конькова — шесть с половиной лет.

29 мая 2021 года на домашний номер ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) 96-летнего Василия Пронина поступил звонок от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника.

Доверчивый и добродушный ветеран поверил преступнику и выполнил его указания. Однако после передачи денег пожилой человек понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Дело получило широкий общественный резонанс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль.

В начале июня подозреваемые в хищении денег у ветерана были задержаны и арестованы.