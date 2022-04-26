Фестиваль звонарей стартовал в Нижнем Новгороде

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

В Нижнем Новгороде 25 апреля стартовал фестиваль звонарей. На протяжении недели в полдень на всех колокольнях и звонницах городского Кремля и соседних храмах будут играть колокола, передает ОТР.

Программы участников культурного мероприятия будут исполняться на колокольнях восстановленных исторических храмов Нижегородского кремля.

В дни проведения фестиваля все желающие смогут принять участие в мастер-классах, которые будут проводиться каждый день с 17 часов на передвижной звоннице смотровой площадки соборной колокольни. А в субботу, 30 апреля, в зале Нижегородской духовной семинарии состоится лекция о выдающихся суздальских мастерах колокольного звона, которые обладали уникальным мастерством.

Жители города также услышат поэму «Звонарь» под аккомпанемент передвижной установки колоколов.

В январе 2022 года зимний фестиваль колокольного звона прошел в Архангельске. Фестиваль провели в восемнадцатый раз, одной из его традиций стала выставка ледяных скульптур. Участниками фестиваля стали звонари из разных уголков России.