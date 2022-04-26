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Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 миллиона рублей

Георгий Соланович

Происшествия
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 миллиона рублей
Фото: пресс-служба суда

Постановлением Таганского района города Москвы организация TikTok Pte Ltd, владеющая социальной сетью TikTok, оштрафована на два миллиона рублей. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

По словам пресс-секретаря, организация была признана виновной в совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации».

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах страны. Так, УК дополняется статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». В рамках нее предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

6 марта китайская соцсеть TikTok ввела ограничения на работу на территории России из-за закона о фейках.

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