Жилой дом по реновации строят в Лосиноостровском районе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Изумрудная улица, 28к1 Карта всех событий

В Лосиноостровском районе начали строить жилой дом по программе реновации. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас идут работы по устройству свай и шпунтового ограждения котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — уточнил он.

Это будет односекционный дом с подземной автостоянкой. Фасады здания облицуют клинкерными плитами, на них установят корзины для кондиционеров.

В новостройке запланировано 168 квартир (34 однокомнатные, 121 двухкомнатная, 13 трехкомнатных). Новостройка расположится по адресу Изумрудная улица, владение 28, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в Южном административном округе начинается переселение в первую новостройку, которая была возведена по программе реновации. Москвичи переедут в новый дом, который расположен по адресу Симферопольский проезд, дом 7, корпус 7, строение 1.

Помимо этого, 185 жителей района Лианозово переедут из двух старых домов в новостройку, возведенную по программе реновации.

Новостройку возвели в 2021 году. На первом этаже разместят коммерческие и социальные объекты. На территории благоустроят детские и спортивные площадки.