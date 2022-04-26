В Тирасполе сообщили о причастности к взрыву в Приднестровье украинцев

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Организаторы взрывов у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прибыли с Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики во вторник, 26 апреля.

— Террористический акт осуществили три пока не установленных лица, которые вне пунктов пропуска — по полю — в 17:15 заехали с территории Украины в районе населенного пункта Нововладимировка в восьми километрах к северу от Тирасполя, — сообщил источник агентства.

После этого, около 18:00, все трое человек выехали на Украину тем же маршрутом. Кроме того, последовавшие за этим взрывы на территории авиапарка и на территории Приднестровского радиотелецентра источник называет «логическим продолжением» первых, передает РИА Новости.

25 апреля, серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

На следующий день две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. На место инцидента прибыли саперы и полицейские. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали российское радио.