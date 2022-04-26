МИД РФ: Москва надеется избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье

Фото: МИД РФ

Кремль надеется, что Приднестровье не будет втянуто в российско-украинский конфликт, чтобы Москва не принимала участия в урегулировании ситуации. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко во вторник, 26 апреля.

— Давайте дождемся окончания расследования. Мы бы хотели избежать такого сценария, — цитирует слова Руденко РИА Новости.

25 апреля, серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

На следующий день две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. На место инцидента прибыли саперы и полицейские. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали российское радио.

После этого в Тирасполе сообщили о причастности к взрыву в Приднестровье украинцев.