Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

UPS заявила о приостановке коммерческой деятельности в России

Георгий Соланович

Экономика
UPS заявила о приостановке коммерческой деятельности в России
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Американская логистическая компания UPS приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, Белоруссии и Украины. Об этом сообщило агентство Reuters во вторник, 26 апреля.

В материале отмечается, что прямые поставки в эти страны в 2021 году принесли UPS менее одного процента консолидированной выручки. В результате приостановка деятельности в данном регионе не нанесет большого ущерба бизнесу, пишет ТАСС.

Западные компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

До этого американская компания Johnson & Johnson сообщила, что приостанавливает поставки своей продукции в Россию из-за операции на Украине. Руководство французской сети магазинов спортивных товаров «Декатлон» также объявило о приостановке деятельности в РФ.

Бизнес Россия Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте