UPS заявила о приостановке коммерческой деятельности в России

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Американская логистическая компания UPS приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, Белоруссии и Украины. Об этом сообщило агентство Reuters во вторник, 26 апреля.

В материале отмечается, что прямые поставки в эти страны в 2021 году принесли UPS менее одного процента консолидированной выручки. В результате приостановка деятельности в данном регионе не нанесет большого ущерба бизнесу, пишет ТАСС.

Западные компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

До этого американская компания Johnson & Johnson сообщила, что приостанавливает поставки своей продукции в Россию из-за операции на Украине. Руководство французской сети магазинов спортивных товаров «Декатлон» также объявило о приостановке деятельности в РФ.