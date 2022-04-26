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Индекс РТС превысил 1000 пунктов впервые с 13 апреля

Евгений Белоусов

Экономика
Индекс РТС превысил 1000 пунктов впервые с 13 апреля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Долларовый индекс РТС превысил 1000 пунктов впервые с 13 апреля. Это следует из данных торгов на Московской бирже во вторник, 26 апреля.

По данным на 16:55 по московскому времени, индекс Мосбиржи вырос на 5,51 процента — до 2306,6 пункта. В то же время индекс РТС достиг 1000,9 пункта (+6,36 процента).

В последний раз индекс РТС находился на уровне выше 1000 пунктов 13 апреля 2022 года, отмечается на сайте Мосбиржи.

До этого валютная пара китайский юань — российский рубль расчетами «завтра» установила новый рекорд дневного торгового оборота на Мосбирже. Объем сделок с валютой 11 апреля достиг 25,18 миллиарда рублей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.

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