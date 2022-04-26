Депутат МГД Орлов: Развитие пешеходной инфраструктуры окажет положительное влияние на экологию города

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Строительство пешеходных мостов в столице необходимо для повышения связности дорожно-тротуарной сети, что также положительно отразится на экологии Москвы. Об этом заявил вице-спикер столичного парламента Степан Орлов во вторник, 26 апреля.

— Несмотря на мощное санкционное давление, Москва продолжает развитие городской транспортной системы и дорожно-тротуарной сети. Одним из обязательных элементов этой сети являются новые пешеходные маршруты, которые связывают между собой столичные районы, — сказал парламентарий.

Он отметил, что в столице запланировано строительство четырех пешеходных мостов, которые соединят территории не только в центре города, но и в спальных районах. По словам депутата, водные артерии города, в том числе Москва-река, представляют собой большой рекреационный потенциал.

Орлов подчеркнул, что появление новых мостов позволит разработать новые прогулочные и экскурсионные маршруты, что особенно важно на фоне активного развития внутреннего туризма. Парламентарий добавил, что один из мостов, который соединит Болотную и Крымскую набережные, создаст длинный пешеходный маршрут от Воробьевых гор через Парк Горького и «Музеон» к острову Балчуг и ГЭС-2.

Второй мост в районе Нагатинского затона, по его словам, свяжет жилые кварталы и будущую станцию метро. Еще два моста в Хорошево-Мневниках обеспечат горожан доступом к зеленым зонам, пояснил депутат.

Он выразил уверенность, что новые мосты будут востребованы у жителей и гостей столицы. Вице-спикер Мосгордумы обратил внимание, что развитие пешеходной инфраструктуры положительно отразится на экологии города.

— Одной из причин автомобилизации столицы, которая шла гигантскими темпами в девяностых и нулевых, была неразвитость дорожно-транспортной системы. Пройти даже сравнительно небольшое расстояние пешком не всегда было комфортно и безопасно, поэтому при первой же возможности люди покупали машину, — сказал Орлов.

В связи с этим, по мнению депутата, нужно и в дальнейшем развивать пешеходные маршруты и повышать связность между территориями города. Это, по его словам, повлияет на отказ горожан от автомобилей, что снизит количество вредных выбросов в атмосферу.

24 апреля в Москве открылся новый пешеходный мост через реку Яузу. Он вошел в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская».