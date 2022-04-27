Первый глава независимой Белоруссии Шушкевич попал в реанимацию

Фото: Twitter / Myroslava Gongadze

Первый глава независимой Белоруссии, экс-председатель Верховного Совета республики Станислав Шушкевич попал в реанимацию. Об этом сообщил во вторник, 26 апреля, портал Intex-press.

Супруга 87-летнего Шушкевича Ирина рассказала, что месяц назад муж заразился «омикрон»-штаммом COVID-19. Причем последние месяцы политик находился дома, и его контакты с другими людьми были сведены к минимуму.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом, на этот раз «омикрон»-штаммом. По заверениям главы государства, он перенес болезнь на ногах и узнал об этом, только когда сделал тест.

По официальным данным, в Белоруссии с начала пандемии заболели коронавирусом более 978 тысяч человек. Скончался 6931 пациент с COVID-19.