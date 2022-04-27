Мошенники похитили у пенсионерки в Москве около полутора миллионов рублей

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Россия, Москва, Абрамцевская улица Карта всех событий

У столичной пенсионерки злоумышленники похитили с банковской карты почти 1,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по району Лианозово.

В понедельник, 25 апреля, в полицию обратилась 75-летняя женщина, проживающая на улице Абрамцевская, она заявила о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 19 апреля пенсионерке позвонил неизвестный. Представляясь сотрудником банка, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом сохранения денег, он убедил ее перевести со своего банковского счета на указанный им счет средства в сумме 1,4 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статья 159 «Мошенничество».

26 апреля суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Двух мужчин признали виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере.