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Обокравшим 96-летнего ветерана ВОВ мошенникам вынесли приговор

Анастасия Колоскова

Происшествия
Обокравшим 96-летнего ветерана ВОВ мошенникам вынесли приговор
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— С учетом позиции государственного обвинителя Измайловской межрайонной прокуратуры суд приговорил 28-летнего жителя города Реутова Московской области Руслана Алимирзаева к 4 годам лишения свободы, 29-летнего жителя города Липецка Алексея Конькова — к 5 годам лишения свободы, — говорится в сообщении.

Мужчин признали виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в крупном размере. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

29 мая 2021 года на домашний номер ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) 96-летнего Василия Пронина поступил звонок от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника.

Доверчивый и добродушный ветеран поверил преступнику и выполнил его указания. Однако после передачи денег пожилой человек понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Дело получило широкий общественный резонанс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль.

В начале июня подозреваемые в хищении денег у ветерана были задержаны и арестованы.

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