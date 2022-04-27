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Врач назвала омолаживающий кожу продукт

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвала омолаживающий кожу продукт
Фото: Pexels

Врач-диетолог Ирина Писарева назвала продукт, который способен омолодить кожу. Она рассказала, почему его стоит включить в рацион.

— Творог — это полезный кисломолочный продукт, в котором содержатся витамины А, Е, витамины группы Б, фолиевая кислота. Витамин Е считается витамином красоты, он помогает поддерживать упругость и молодость кожи. Также в твороге хороший микроэлементный состав, в том числе кальций, который помогает укреплять костную ткань, — сообщила медик.

Также Писарева объяснила, нужно ли его употреблять каждый день. По ее словам, рацион человека должен быть разнообразным, поэтому есть каждый день одни и те же продукты не стоит.

— Можно делать в разных вариациях, 2-3 раза в неделю есть какие-то творожные продукты, — посоветовала диетолог, передает портал «Городовой».

Ученые выяснили, как омолодить клетки кожи на 30 лет. Методика, разработанная учеными из Великобритании, позволяет омолодить культуру клеток кожи путем включения эмбриональных генов в эпидермисе. Ученые начали применять гены, отвечающие за работу стволовых клеток, для омоложения организма еще в 2016 году.

Врачи молодость творог
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