Завершилось строительство российской части первого ж/д моста через Амур

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Строительство российской части первого железнодорожного моста через Амур между Россией и Китаем подошло к концу в районе села Нижнеленинское Еврейской автономной области. Об этом стало известно в среду, 27 апреля.

По словам вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, теперь Россия ожидает открытия моста с китайской стороны. Трутнев добавил, что открытие может произойти в течение месяца.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, в свою очередь, отметил, что мост сможет изменить экономику региона и инициирует новый виток сотрудничества между Москвой и Пекином, передает ТАСС.

Недавно глава регионального представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Восточной Азии Иван Изотов оценил вероятность того, что Китай присоединится к антироссийским санкциям. По его словам, КНР вряд ли поступил подло по отношению к своему партнеру — Российской Федерации. Он уточнил, что в Китае есть предприниматели, которые хотят развивать китайско-российские отношения. При этом развитие этих отношений будет зависеть от готовности Москвы «не допускать высокомерия и пренебрежения местной спецификой ведения переговоров».