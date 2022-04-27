Москвичам рассказали о самых востребованных сервисах приложения «Госуслуги Москвы»

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За первые три месяца 2022 года пользователи приложения «Госуслуги Москвы» чаще всего проверяли электронный дневник школьника, контролировали посещение и питание ребенка в образовательных учреждениях, записывались к врачу, передавали показания счетчиков электроэнергии и воды и оплачивали услуги ЖКУ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 27 апреля.

По словам заместителя главы департамента информационных технологий города Дмитрия Иванова, с начала текущего года мобильное приложение скачали 320 тысяч раз. Оно не требует дополнительной регистрации и помогает горожанам решать повседневные задачи.

Наиболее популярные сервисы в «Госуслугах Москвы» — «Электронный дневник» и «Мой ребенок в школе», с помощью которых родители следят за посещаемостью детей в образовательных организациях столицы, а также получают информацию о питании в школьной столовой и контролируют расходы в буфете.

Кроме того, востребованы такие сервисы, как «Запись к врачу», «Начисления за ЖКУ» и «Внесение показаний». Они позволяют в режиме онлайн записать себя или своих близких к медицинскому специалисту, оплачивать счета за коммунальные услуги и передавать показания за электроэнергию и воду соответственно.

Председатель Комитета государственных услуг города Елена Шинкарук подчеркнула, что, согласно статистике, наибольшей популярностью пользуются услуги социального направления. На официальном сайте мэра Москвы добавили, что в приложении «Госуслуги Москвы» также возможно проверить наличие штрафов ГИБДД, получить информацию об эвакуации автомобиля и пополнить карту «Тройка».

Приложения правительства Москвы теперь можно скачать на платформе RuMarket. Речь идет о таких городских сервисах, как «Наш город», «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «Электронный дом», «Активный гражданин», «Дневник МЭШ», «Московский транспорт» и многие другие.