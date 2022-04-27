Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о самых востребованных сервисах приложения «Госуслуги Москвы»

Георгий Соланович

Город
Москвичам рассказали о самых востребованных сервисах приложения «Госуслуги Москвы»
Фото: depositphotos

За первые три месяца 2022 года пользователи приложения «Госуслуги Москвы» чаще всего проверяли электронный дневник школьника, контролировали посещение и питание ребенка в образовательных учреждениях, записывались к врачу, передавали показания счетчиков электроэнергии и воды и оплачивали услуги ЖКУ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 27 апреля.

По словам заместителя главы департамента информационных технологий города Дмитрия Иванова, с начала текущего года мобильное приложение скачали 320 тысяч раз. Оно не требует дополнительной регистрации и помогает горожанам решать повседневные задачи.

Наиболее популярные сервисы в «Госуслугах Москвы» — «Электронный дневник» и «Мой ребенок в школе», с помощью которых родители следят за посещаемостью детей в образовательных организациях столицы, а также получают информацию о питании в школьной столовой и контролируют расходы в буфете.

Кроме того, востребованы такие сервисы, как «Запись к врачу», «Начисления за ЖКУ» и «Внесение показаний». Они позволяют в режиме онлайн записать себя или своих близких к медицинскому специалисту, оплачивать счета за коммунальные услуги и передавать показания за электроэнергию и воду соответственно.

Председатель Комитета государственных услуг города Елена Шинкарук подчеркнула, что, согласно статистике, наибольшей популярностью пользуются услуги социального направления. На официальном сайте мэра Москвы добавили, что в приложении «Госуслуги Москвы» также возможно проверить наличие штрафов ГИБДД, получить информацию об эвакуации автомобиля и пополнить карту «Тройка».

Приложения правительства Москвы теперь можно скачать на платформе RuMarket. Речь идет о таких городских сервисах, как «Наш город», «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «Электронный дом», «Активный гражданин», «Дневник МЭШ», «Московский транспорт» и многие другие.

Москва Услуги Мобильные приложения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте