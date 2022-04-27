Единый контакт-центр начал функционировать в МосгорБТИ

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В Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) объявили об открытии контакта-центра. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Ранее, чтобы получить предварительную консультацию по тем или иным вопросам, заявителю нужно было прослушать длительные сообщения автоинформатора. Сейчас на звонки отвечают специалисты контакт-центра. Линия заработала в тестовом режиме в конце февраля, и за это время сотрудники обработали уже более семи тысяч обращений от горожан, в том числе представителей бизнеса. Сегодня сервис функционирует в полноценном формате, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Глава департамента добавил, что в МосгорБТИ оказывают гражданам и организациям различные услуги. В частности, его специалисты консультируют по услугам, связанным с учетом и оформлением земли и помещений в городе, а также другими действиями с недвижимостью.

Ежегодно документы запрашивают более 50 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что сотрудники МосгорБТИ начали вести прием во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа (ЦАО).

Ранее горожанам для получения архивных документов или оформления бумаг в отношении нежилого фонда необходимо было обращаться в офисы учреждения в часы их работы. Теперь они могут получить услуги ежедневно — с 10:00 до 22:00.

Помимо этого, жителям города предложили заказать дизайн интерьера квартиры в МосгорБТИ. Новая услуга стала доступной 21 апреля.