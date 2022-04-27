Стало известно, что 78 процентов россиян воспринимают День Победы как личный праздник
Согласно данным исследования SuperJob, из всех официальных государственных дат россияне чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (78 процентов) и Новый год (74 процента).
Еще 53 процента опрошенных назвали 8 Марта, 47 процентов — 23 Февраля, передает RT.
При этом такие праздники как День Победы, 8 Марта, 23 Февраля и Первомай более значимы для опрошенных старше 45 лет, а День России и День народного единства — для поколения 35—44-летних.
Кроме того, в рамках опроса россияне рассказали, как планируют провести майские праздники в 2022 году. Более половины планируют отдохнуть дома, 17 процентов поедут на дачу, 5 процентов отправятся на природу. Одиннадцать процентов россиян будут работать в праздничные дни.
В опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
В майские праздничные дни сотрудникам, которых привлекают к трудовой деятельности, работодатель должен выплатить двойную сумму, согласно российскому законодательству. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.