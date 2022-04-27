Стало известно, что 78 процентов россиян воспринимают День Победы как личный праздник

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Согласно данным исследования SuperJob, из всех официальных государственных дат россияне чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (78 процентов) и Новый год (74 процента).

Еще 53 процента опрошенных назвали 8 Марта, 47 процентов — 23 Февраля, передает RT.

При этом такие праздники как День Победы, 8 Марта, 23 Февраля и Первомай более значимы для опрошенных старше 45 лет, а День России и День народного единства — для поколения 35—44-летних.

Кроме того, в рамках опроса россияне рассказали, как планируют провести майские праздники в 2022 году. Более половины планируют отдохнуть дома, 17 процентов поедут на дачу, 5 процентов отправятся на природу. Одиннадцать процентов россиян будут работать в праздничные дни.

В опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В майские праздничные дни сотрудникам, которых привлекают к трудовой деятельности, работодатель должен выплатить двойную сумму, согласно российскому законодательству. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.