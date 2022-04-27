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МЧС опровергло информацию о возгорании в аэропорту Внуково

Елена Самойлова

Происшествия
МЧС опровергло информацию о возгорании в аэропорту Внуково
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал A Карта всех событий

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий опровергло информацию о возгорании в аэропорту Внуково. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

— На объекте произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, — добавил собеседник «ВМ».

Ранее появились сообщения о возгорании заправочного комплекса в аэропорту Внуково.

До этого сообщалось, что произошел пожар на складе боеприпасов в Белгородской области.

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