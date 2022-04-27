МЧС опровергло информацию о возгорании в аэропорту Внуково
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал A Карта всех событий
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий опровергло информацию о возгорании в аэропорту Внуково. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.
— На объекте произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, — добавил собеседник «ВМ».
Ранее появились сообщения о возгорании заправочного комплекса в аэропорту Внуково.
До этого сообщалось, что произошел пожар на складе боеприпасов в Белгородской области.