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Bloomberg: Итальянская Eni согласилась открыть рублевый счет для оплаты газа

Евгений Белоусов

В мире
Bloomberg: Итальянская Eni согласилась открыть рублевый счет для оплаты газа
Фото: Pixabay

Итальянская энергетическая компания Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg в среду, 27 апреля.

По имеющейся у издания информации, этот шаг носит предупредительный характер. Организация ожидает дополнительных указаний от правительства Италии касательно того, может ли она использовать эти счета для покупки топлива, передает ТАСС.

Также в этот день канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что страна и местная нефтяная компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. При этом российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что со временем страны Европы смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе европейские государства не смогут. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.

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