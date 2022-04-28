Звезда «Стиляг» Антон Шагин впервые рассказал об убийстве мамы на Черкизовском рынке

Кадр из фильма «Стиляги»

Актер Антон Шагин, прославившийся после выхода фильма «Стиляги», впервые рассказал о трагедии, которую пережил подростком.

В конце 90-х годов будущий артист осиротел. Мать Шагина, как и многие россияне в те годы, занималась торговлей, чтобы прокормить семью.

— Я помню, как мать убили на Черкизовском рынке в 1998 году. Она была челночницей, нужно было как-то выживать. И вот она отправилась тогда в Москву и так далее. Я не знаю подробностей этой трагедии, две недели нам не сообщали даже о ее смерти. Ей было на тот момент 32 года, а мне 14, — рассказал актер во время Youtube-программы «Антонимы».

Воспитывали Шагина бабушка с дедушкой. Жили они очень тяжело, бабушка на тот момент была инвалидом, а дед получал заработную плату макаронами, поделился знаменитость.

Актер Антон Шагин сообщил о долге, который был у него в первые годы работы. Он также рассказал о подробностях своих отношений с супругой Вероникой Исаевой, которая является актрисой.