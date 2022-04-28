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Звезда «Стиляг» Антон Шагин впервые рассказал об убийстве мамы на Черкизовском рынке

Юлия Курганова

Общество
Звезда «Стиляг» Антон Шагин впервые рассказал об убийстве мамы на Черкизовском рынке
Кадр из фильма «Стиляги»

Актер Антон Шагин, прославившийся после выхода фильма «Стиляги», впервые рассказал о трагедии, которую пережил подростком.

В конце 90-х годов будущий артист осиротел. Мать Шагина, как и многие россияне в те годы, занималась торговлей, чтобы прокормить семью.

— Я помню, как мать убили на Черкизовском рынке в 1998 году. Она была челночницей, нужно было как-то выживать. И вот она отправилась тогда в Москву и так далее. Я не знаю подробностей этой трагедии, две недели нам не сообщали даже о ее смерти. Ей было на тот момент 32 года, а мне 14, — рассказал актер во время Youtube-программы «Антонимы».

Воспитывали Шагина бабушка с дедушкой. Жили они очень тяжело, бабушка на тот момент была инвалидом, а дед получал заработную плату макаронами, поделился знаменитость.

Актер Антон Шагин сообщил о долге, который был у него в первые годы работы. Он также рассказал о подробностях своих отношений с супругой Вероникой Исаевой, которая является актрисой.

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