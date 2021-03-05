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Актер Антон Шагин рассказал о большом долге в начале карьеры
Кадр из фильма «Стиляги»

Актер Антон Шагин рассказал о большом долге в начале карьеры

Иван Юминов

Звезды

Актер Антон Шагин сообщил о долге, который был у него в первые годы работы. Он также рассказал о подробностях своих отношений с супругой Вероникой Исаевой, которая является актрисой.

Так, Шагин поделился в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» о том, что в начале карьеры он не снимался три года, из-за чего у него появился большой долг. При этом жена его не критиковала — Шагин отметил, что у них никогда не бывает споров, все происходит по обоюдному согласию.

Напомним, у звездной пары двое детей: дочери Полине — шесть лет, а сыну Матвею — 13.

Читайте также: Актер Антон Шагин рассказал о неизвестных фактах со съемок фильма «Стиляги»

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