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Актер Антон Шагин рассказал о неизвестных фактах со съемок фильма «Стиляги»
Фото: Из личного архива Антона Шагина

Актер Антон Шагин рассказал о неизвестных фактах со съемок фильма «Стиляги»

Елизавета Борисова

Звезды

Актер Антон Шагин поделился своими впечатлениями о том, как проходили съемки фильма «Стиляги». Всеобщую славу ему принесла роль комсомольца Мэлса Бирюкова, рассказал актер в эфире телепрограммы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Звезда фильма заметил, что на подготовку пришлось потратить большое количество времени и даже перекрыть несколько столичных улиц, однако времени на съемку кадров отводилось немного.

— Ради нас перекрыли эту улицу. Рано-рано утром. И я один шел внутри сердца Москвы. А репетировали мы на взлетной полосе заброшенного аэродрома, — рассказал Шагин.

Напомним, кинокартина «Стиляги» вышла на экраны в 2008 году. Фильм завоевал большое количество наград «Ника» и «Золотой орел».

Читайте также: «Пишу стихи, сажаю картошку»: актер Антон Шагин — о жизни за кадром

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