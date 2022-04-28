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Три машины столкнулись на внешней стороне 70-го километра МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Три машины столкнулись на внешней стороне 70-го километра МКАД
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 70-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На внешней стороне 70-го километра МКАД, перед пересечением с Путилковским шоссе, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в четверг, 28 апреля, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что вследствие столкновения одна из машин перевернулась. В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города.

— Движение осуществляется по одной полосе из пяти, — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

27 апреля прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП на Мытной улице. Личность водителя и его местонахождение устанавливаются.

Инцидент произошел примерно в 19:00 возле дома 56 на улице Мытной. Водитель автомобиля Audi сбил мужчину 1982 года рождения на тротуаре. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

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