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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и восемь отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и шесть отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Адвокат Елена Пономарева объяснила, как вернуть деньги за авиабилеты. Она сообщила, что возможность возврата денег за несостоявшийся перелет зависит от того, по какой причине пассажир отказывается от услуги, а также от типа авиабилета.

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов, расположенных в центральной части и на юге России. Новый запрет на рейсы будет действовать до 03:45 1 мая.

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