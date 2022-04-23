Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 1 мая

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Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов, расположенных в центральной части и на юге России. Об этом стало известно в субботу, 23 апреля.

Новый запрет на рейсы будет действовать до 03:45 1 мая.

Ограничения распространяются на аэропорты в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде и других городах.

Авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты через Сочи, Москву, Ставрополь и Минеральные Воды.

Уточняется, что остальные российские аэропорты продолжают работать в штатном режиме, передает РИА Новости.

11 апреля Европейская комиссия объявила о включении 21 российской авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и UTair, в свой черный список по авиационной безопасности. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, что пятый по счету пакет санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации направлен против сфер транспорта, торговли и энергетики.

Ограничения на полеты в некоторые города РФ были введены в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.