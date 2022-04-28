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Человек погиб при падении из окна на севере Москвы
Россия, Москва, Головинское шоссе, 11 Карта всех событий
Человек разбился насмерть при падении из окна дома на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в четверг, 28 апреля, источник в экстренных службах.
Трагедия произошла в доме № 11 на Головинском шоссе.
— Падение человека из окна. Он погиб, — рассказал источник «ВМ».
5 апреля суд арестовал мужчину, столкнувшего знакомого с крыши на юго-востоке Москвы. Кузьминским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 22-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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