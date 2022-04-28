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Человек погиб при падении из окна на севере Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Человек погиб при падении из окна на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Головинское шоссе, 11 Карта всех событий

Человек разбился насмерть при падении из окна дома на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в четверг, 28 апреля, источник в экстренных службах.

Трагедия произошла в доме № 11 на Головинском шоссе.

— Падение человека из окна. Он погиб, — рассказал источник «ВМ».

5 апреля суд арестовал мужчину, столкнувшего знакомого с крыши на юго-востоке Москвы. Кузьминским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 22-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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