Москвичам рассказали о мероприятиях летнего сезона в Парке Горького

Парк Горького / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

С 1 мая в Парке Горького начнется открытие летнего сезона. Начало праздничной программы стоит ожидать в 12:00. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Впервые после реставрации свои двери для посетителей откроет народная обсерватория. В течение трех часов любители астрономии будут наблюдать за Солнцем в телескоп со стократным увеличением. А затем с 15:30 здесь пройдут две часовые лекции: «Небесная сфера: основы астрономических наблюдений» и «Системы мира: от Аристотеля до Эйнштейна», — говорится в сообщении.

При этом любители поэзии смогут посетить 1 мая в 17:00 выступление актеров театра и кино в ажурной беседке. Стихи поэтов Серебряного века, шестидесятников и современников прочтут актриса Фонда Сергея Безрукова Александра Халипская, актеры театра и кино Яна Кокина и Евгений Петров.

Более подробную информацию о ряде других мероприятий можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что в Парке Горького на Пушкинской набережной обновили танцплощадку к открытию сезона.

В ходе работ сотрудники городского хозяйства занялись зачисткой поверхности настила от старой краски, провели локальный ремонт покрытия и покрыли новым слоем специальной пропитки кораллового цвета.