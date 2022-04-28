Клишас предупредил об ответных мерах в случае конфискации странами Запада имущества россиян

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия примет аналогичные меры в отношении имущества иностранных резидентов, если страны Запада начнут проводить конфискацию имущества российских граждан. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— В случае если «правовые» и «демократические» государства Запада начнут проводить конфискации имущества российских физических и юридических лиц, то мы примем сопоставимые меры в отношении имущества иностранных резидентов, — сказал он.

В своем Telegram-канале Клишас отметил, что правительство расширит применение института конфискации по российскому законодательству.

Глава Совфеда добавил, что подобные действия Запада не останутся без ответных мер.

14 апреля стало известно, что США не планирует возвращать активы крупных российских бизнесменов, которые попали под санкции. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что цель Вашингтона заключается в лучшем использовании средств.