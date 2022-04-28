Резидент технополиса «Москва» начал производство устройства для управления энергозатратами

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начали выпускать оборудование, которое поможет наполовину сократить капитальные и эксплуатационные расходы на подключение объекта к электроснабжению. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Компания, производство которой локализовано на территории особой экономической зоны, готовит к серийному выпуску запатентованное устройство — электросетевой компьютер, который помогает экономить энергию и обеспечивать электробезопасность предприятий, учреждений, объектов ЖКХ, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Он добавил, что производственные мощности компании в столичной ОЭЗ дают возможность ей производить не менее тысячи таких компьютеров в год.

Напомним, что электросетевой компьютер (ЭСК) — полностью отечественная разработка, у компании-производителя есть патент на изобретение. Компьютер уже прошел необходимые испытания.

Более подробная информация о технологии находится на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что специалисты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера.

Уточняется, что продукт является уникальным, благодаря комбинации двух молекул в одной лекарственной форме. Вместе они дополняют друг друга.

Помимо этого, компания NextTouch, которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», будет поставлять IT-оборудование в регионы в рамках импортозамещения.