Служба занятости населения Москвы поможет трудоустроиться в крупнейшие компании РФ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Служба занятости населения Москвы поможет горожанам найти работу в одной из более трех тысяч компаний из всех экономических отраслей. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил заместитель директора Службы занятости населения города Николай Ступин.

— Столичная служба занятости населения сотрудничает с крупнейшими российскими компаниями. Сегодня в нашей агрегированной базе более трех тысяч активных работодателей из всех экономических отраслей. Мы предоставляем нашим партнерам высококачественный сервис, включающий не только подбор работников на точечные вакансии и организацию на нашей площадке рекрутинговых центров, но и технологию открытых отборов, — заявил Ступин.

По его словам, формат открытых отборов особенно удобен для массового набора персонала — всего за несколько часов специалисты находят лучших кандидатов. Кроме того, технология дает ряд преимуществ и соискателям — они могут пройти собеседование сразу в нескольких компаниях.

Замдиректора службы занятости Москвы заключил, что с начала 2021 года было проведено более 530 массовых открытых отборов. Среди компаний, предоставивших вакансии: «РЖД», метро Москвы, «Почта России» и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в центре занятости «Моя карьера» состоится практическое мероприятие «PRO текстиль: 10 идей для бизнеса» для женщин с детьми.

Участницы в ходе события смогут обсудить направления для реализации бизнес-идей и узнать, как начать карьеру стилиста-консультанта.