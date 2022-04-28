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Tagesspiegel: В берлинских бассейнах снизят температуру воды для экономии электроэнергии

Александр Афонин

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Tagesspiegel: В берлинских бассейнах снизят температуру воды для экономии электроэнергии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Берлине снизят температуру в бассейнах. Причиной стала экономия электроэнергии. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила газета Tagesspiegel.

— Мы хотим внести свой вклад в снижение зависимости от поставок российского природного газа, — сказала глава берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe Йоханнес Кляйнсорг.

Отмечается, что для обогрева воды используются ископаемые источники энергии. В летних бассейнах температура понизится на два градуса. Для крытых бассейнов температуру понизят максимум на один градус.

Кляйнсорг выразил надежду на то, что посетители бассейнов не заметят изменений в температуре воды, передает РИА Новости.

Накануне политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» рассказал, какие страны наиболее зависимы от российского газа. По его словам, в российском газе нуждаются Франция, Румыния, Польша, Болгария и Германия.

В этот же день стало известно, что топ-менеджер немецкой компании Uniper заявил о возможности оплаты газа в рублях. По его словам, новая схема оплаты российского сырья в не противоречит санкциям.

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