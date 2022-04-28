Специалисты проведут модернизацию инженерных сетей на территории ГКБ № 23 имени И. В. Давыдовского

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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На территории Городской клинической больницы (ГКБ) № 23 имени И. В. Давыдовского проведут реконструкцию инженерных сетей. Ранее в городе был проведен конкурс для подрядчиков на модернизацию объекта. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

— Работы на территории ГКБ № 23 имени И. В. Давыдовского потребуют широкой модернизации и обязательного сохранения памятников архитектуры силами высококлассных архитекторов-реставраторов, инженеров, техников, геодезистов, строителей, электриков. Срок выполнения работ по заключенному договору составляет полтора года, — отметил он.

Уточняется, что победитель конкурса также создаст условия для маломобильных горожан и благоустроит территорию. Общая площадь объекта при этом составляет 27,9 тысячи квадратных метров.

Более подробную информацию о проекте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что на сайте единой информационной системы в сфере закупок провели открытый конкурс по сохранению фасадов и кровли объекта культурного наследия регионального значения, который был построен в конце XVIII — начале XIX века.

Глава департамента добавил, что процесс будет разбит на несколько блоков — реставрацию фасадов и крыши, расчистку чердачных помещений и обработку поверхностей.