Захарова: Посольство РФ в США принимало огромное участие в судьбе летчика Ярошенко

Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Россия 24»

На протяжении 12 лет заключения летчика Константина Ярошенко в американской тюрьме посольство России в США принимало огромное участие. Об этом в четверг, 28 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

— По прилете он позвонил и передал слова благодарности всем сотрудникам МИД России, но в первую очередь он сказал, что благодарен нашей стране и всем тем, кто принимал участие в его судьбе, — сказала она.

Захарова добавила, что российское диппредставительство регулярно писало письма администрации тюрем, обращалось для получения разрешения на посещение россиянина и удовлетворении его просьб.

По словам дипломата, условия содержания Ярошенко оставляли желать лучшего. Ему не давали обезболивающие, когда он лишался зубов, а простую операцию провели после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с американскими властями, передает «Известия».

27 апреля состоялся обмен американского заключенного Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко. Он прошел в результате долгого переговорного процесса.