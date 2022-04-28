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Андрей Бочкарев оценил готовность двух железнодорожных мостов через Яузу в центре Москвы

Араз Салехов

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Андрей Бочкарев оценил готовность двух железнодорожных мостов через Яузу в центре Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Сыромятническая набережная Карта всех событий

Общестроительная готовность двух мостов через Яузу ведется в районе Сыромятнической набережной на участке железной дороги Курская — Карачарово и составляет 40 процентов. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках реконструкции участка железной дороги Курская — Карачарово ведется строительство двухпутного и однопутного железнодорожных мостов через реку Яузу в районе Сыромятнической набережной. В настоящее время завершается устройство опор однопутного моста и ведется сборка металлических конструкций пролетного строения, по двухпутному мосту ведется устройство железобетонных опор, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что протяженность мостов составит 106 метров, сооружения обеспечат размещение дополнительных главных железнодорожных путей на участке.

Это позволит в свою очередь запустить один из маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-4), говорится в релизе.

Также стало известно, что при проходке тоннелей первого участка новой Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена будут использовать щиты диаметром шесть метров.

Бочкарев отметил, что проходка участка протяженностью порядка 4,8 километра от планируемых оборотных тупиков за станцией «Бульвар Карбышева» через «Живописную» и до станции «Строгино» будет вестись 10-метровыми щитами для создания двухпутных тоннелей.

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