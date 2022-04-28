Рафик Загрутдинов заявил о готовности учебного корпуса на 250 мест на улице Смольной

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Смольная улица, 61А Карта всех событий

В Северном административном округе Москвы объявили об окончании строительных работ в учебном корпусе на 250 мест. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Завершено строительство учебного корпуса с дошкольным отделением в районе Левобережный. Полностью выполнены работы по монтажу мебели и оборудования. Здание готовится к вводу в эксплуатацию, — рассказал он.

Само здание расположено по адресу улица Смольная, владение 61а. Учебный корпус спроектирован на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест.

В учебном корпусе при этом существует функциональное разделение, в частности, на дошкольное отделение (с 3 до 6 лет), группы предшкольной подготовки (с 6 до 7 лет) и школьное отделение (первые классы). Между собой блоки объединяются общими помещениями без пересечения потоков, говорится в релизе.

Также стало известно, что в этом году в городе возведут 16 поликлиник по новому стандарту.

Загрутдинов отметил, что текущий год можно назвать годом возведения объектов здравоохранения. На данном этапе идет возведение на 31 площадке общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, глава столичного департамента рассказал, что в городе новая детская поликлиника в районе Кунцево готова на 85 процентов. По его словам, сейчас продолжается устройство фасадов и остекления, монтаж витражных окон, а также черновые и чистовые отделочные работы.