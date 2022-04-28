Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Бессараб рассказала о повышении пенсий и зарплат россиян

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат Бессараб рассказала о повышении пенсий и зарплат россиян
Фото: Pixabay

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала, когда россиянам поднимут пенсии и зарплаты.

Она отметила, что по поручению президента РФ правительство внесло в Госдуму предложения об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.

— Нужно отметить, что сегодня не работает методика по повышению прожиточного минимума в зависимости от значения величин медианной зарплаты и доходов населения. Но на основе анализа роста цен правительством было предложено новое повышение выплат, — отметила Бессараб в комментарии Nation News.

После изменения величины МРОТ размер заработных плат бюджетного сектора экономики также будет изменен. Также вырастут пенсии, социальные выплаты и пособия. Увеличение выплат должно произойти во втором квартале 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России планируется увеличение МРОТ и прожиточного минимума на девять–десять процентов. В этом случае размер МРОТ может превысить 15 000 рублей, передает «Царьград».

27 апреля президент России Владимир Путин анонсировал решения об индексации пенсий и пособий.

Зарплаты Деньги Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте