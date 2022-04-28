Депутат Бессараб рассказала о повышении пенсий и зарплат россиян

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Депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала, когда россиянам поднимут пенсии и зарплаты.

Она отметила, что по поручению президента РФ правительство внесло в Госдуму предложения об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.

— Нужно отметить, что сегодня не работает методика по повышению прожиточного минимума в зависимости от значения величин медианной зарплаты и доходов населения. Но на основе анализа роста цен правительством было предложено новое повышение выплат, — отметила Бессараб в комментарии Nation News.

После изменения величины МРОТ размер заработных плат бюджетного сектора экономики также будет изменен. Также вырастут пенсии, социальные выплаты и пособия. Увеличение выплат должно произойти во втором квартале 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России планируется увеличение МРОТ и прожиточного минимума на девять–десять процентов. В этом случае размер МРОТ может превысить 15 000 рублей, передает «Царьград».

27 апреля президент России Владимир Путин анонсировал решения об индексации пенсий и пособий.