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Российские ПВО отразили атаку украинских националистов по Херсону

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские ПВО отразили атаку украинских националистов по Херсону
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Украинские националисты целились ракетой в жилой квартал в Херсоне, где находятся школы и детские сады. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, националисты целились в жилые дома рядом с проспектом Ушакова в Херсоне.

Представитель Минобороны добавил, что атака произошла 27 апреля в 23:00. С целью реализации провокации украинские военные воспользовались двумя ракетами «Точка-У» и двенадцатью реактивными снарядами залпового огня большой мощности.

Конашенков подытожил, что российские ПВО успешно отразили атаку, пишет газета «Известия».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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