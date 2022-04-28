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Инспекторы ЦОМП помогут добраться до ГЭС-2, «Гаража» и других культурных точек Москвы

Георгий Соланович

Город
Инспекторы ЦОМП помогут добраться до ГЭС-2, «Гаража» и других культурных точек Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогут москвичам добраться еще до пяти культурных точек столицы. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Так, инспекторы теперь сопровождают пассажиров до ГЭС-2, Новой Третьяковки, «Гаража», Еврейского музея и Музея криптографии.

Сотрудники ЦОМП помогают гражданам с нарушениями слуха, зрения или опорно-двигательной системы, пожилым людям, многодетным семьям, родителям с детьми до семи лет и организованным группам пассажиров.

— Мы делаем транспорт доступнее для всех пассажиров. Вместе с обществами инвалидов мы разрабатываем маршруты, которые будут пользоваться спросом у маломобильных граждан. На этих направлениях работают сотрудники ЦОМП. Сегодня они помогают добраться до 216 объектов, среди которых музеи и культурные центры, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Telegram-канале дептранса подчеркнули, что ЦОМП работает с 5:30 утра до часу ночи.

Почти 60 тысяч жителей столицы воспользовались услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) за 2021 год.

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