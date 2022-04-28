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Несколько десятков районов Польши остались без газа из-за антироссийских санкций

Александр Афонин

В мире
Несколько десятков районов Польши остались без газа из-за антироссийских санкций
Фото: Pixabay

Несколько десятков районов Польши остались без сжиженного газа из-за санкций, введенных властями республики в отношении компании Novatek Green Energy. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павер Шефернакер.

— Мы делаем все возможное, чтобы возобновить поставки газа в гмины, в которые он поставлялся российской компанией, объятой санкциями, — сказал он.

Шефернакер отметил, что Novatek Green Energy приостановила поставки газа в несколько десятков муниципалитетов страны.

По его словам, Министерство внутренних дел не смогло заранее проинформировать руководства районов о введении санкций в отношении компании. Это связано с тем, что решения о внесении компании в список санкций принимаются в закрытом режиме, передает РИА Новости.

26 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа за рубли. По словам уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, страна готова к рискам, которые могут возникнуть.

Позже стало известно, что Россия прекратила поставлять газ в Польшу.

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