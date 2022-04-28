Губкинский университет проведет мероприятие, посвященное Дню Победы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 65 Карта всех событий

Российский государственный университет нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина 5 мая с 11:00 до 12:00 проведет мероприятие на своей территории, посвященное 77-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

— В рамках мероприятия планируется церемония возложения цветов к мемориалу, выступление творческих студенческих коллективов Губкинского университета, включая хор учебно-военного центра, — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу Ленинградский проспект, дом 65, корпус 1, говорится в релизе.

Также стало известно, что Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии Кремля для посетителей в День Победы.

Помимо этого, «Робостанция» подготовила большую программу мероприятий к майским выходным. С 30 апреля по 3 мая гостей ждут беспроигрышные лотереи и бесплатные мастер-классы, а с 7 по 10 мая пройдут уроки истории от робота Бориса.