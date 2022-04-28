Диетолог перечислила вредные сочетания продуктов

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о вредных сочетаниях продуктов.

По словам специалиста, не стоит сочетать мясо с картофелем и макаронами. Употребление белковых продуктов вместе с быстрыми углеводами запускает процесс брожения и нарушает усвоение белка в организме.

Источники полноценного белка надо сочетать с овощными гарнирами или салатами.

Диетолог добавила, что не стоит пить алкоголь вместе с газировкой.

— Под действием углекислого газа алкогольные калории будут просто влетать в печень, но при этом не так быстро метаболизироваться, то есть процесс опьянения и нарастающей интоксикации будет существенно ускорен, — пояснила она в комментарии «Москве 24».

Также специалист отметила, что кофе не стоит сочетать с другими продуктами. Напиток будет забирать минеральные вещества, которые есть в составе других продуктов питания.

До этого врач-диетолог Ирина Бережная рассказала о том, какую воду пить безопаснее и полезнее всего для здоровья. По ее мнению, москвичам повезло больше, чем жителям многих других городов, так как качество проточной воды здесь выше.