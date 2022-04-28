Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог перечислила вредные сочетания продуктов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог перечислила вредные сочетания продуктов
Фото: Pexels

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о вредных сочетаниях продуктов.

По словам специалиста, не стоит сочетать мясо с картофелем и макаронами. Употребление белковых продуктов вместе с быстрыми углеводами запускает процесс брожения и нарушает усвоение белка в организме.

Источники полноценного белка надо сочетать с овощными гарнирами или салатами.

Диетолог добавила, что не стоит пить алкоголь вместе с газировкой.

— Под действием углекислого газа алкогольные калории будут просто влетать в печень, но при этом не так быстро метаболизироваться, то есть процесс опьянения и нарастающей интоксикации будет существенно ускорен, — пояснила она в комментарии «Москве 24».

Также специалист отметила, что кофе не стоит сочетать с другими продуктами. Напиток будет забирать минеральные вещества, которые есть в составе других продуктов питания.

До этого врач-диетолог Ирина Бережная рассказала о том, какую воду пить безопаснее и полезнее всего для здоровья. По ее мнению, москвичам повезло больше, чем жителям многих других городов, так как качество проточной воды здесь выше.

Правильное питание вред Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте