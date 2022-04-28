Депутат МГД Орлов: Цифровые сервисы сформировали новое качество жизни москвичей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Качество жизни москвичей значительно улучшилось после формирования цифровой экосистемы Москвы и широко распространенного доступа к госуслугам в онлайн-формате. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

— Платформа официального портала мэра и правительства Москвы сейчас предоставляет свыше 380 различных городских услуг. Она является первой точкой входа при поиске любого городского сервиса для миллионов москвичей. Сегодня на портале создано 14,5 миллиона личных кабинетов, цифровыми возможностями столицы пользуются уже 97,5 процента жителей города. Это наибольший уровень проникновения цифровых услуг в России, — рассказал он.

Депутат добавил, что сервисы, предоставляемые городом, упрощают жизнь горожан. Помимо этого, парламентарий подчеркнул эффективность цифровой экосистемы, которая позволила справиться с проблемами коронавирусной пандемии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, Орлов отметил, что возведение пешеходных мостов в столице необходимо для повышения связности дорожно-тротуарной сети.

По его словам, данная инициатива положительно отразится на экологии столицы.

Также стало известно, что с помощью интернета жители столицы смогли записаться к медикам уже более 400 миллионов раз. Из этого количества свыше 25 миллионов записей пришлось на текущий год.