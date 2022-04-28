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Песков рассказал, будет ли Путин работать на майских праздниках

Полина Долганова
Общество
Песков рассказал, будет ли Путин работать на майских праздниках
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин планирует работать на протяжении майских праздников. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что на майских праздниках глава государства проведет несколько рабочих встреч.

— Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Встречи. И мы будем вас информировать, какие из них будут публичными, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В следующем месяце первые две рабочие недели будут короткими в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда. Отмечается, что выходной с субботы, 1 января 2022 года, перенесли на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 января 2022 года, — на вторник, 10 мая.

Из-за нерабочих праздничных дней не может снизиться зарплата у работников, которые получают оклад, отметили в Роструде.

До этого юрист Дмитрий Кофанов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кому не положена компенсация за работу в майские праздники.

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