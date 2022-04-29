«Интерфакс»: Улюкаев может выйти из колонии в мае

/ Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Судебная инстанция в Твери удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении из тюрьмы осужденного за взяточничество экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Как пишет в пятницу, 29 апреля, «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, вопрос об освобождении бывшего министра был решен в четверг, однако до вступления решения в законную силу он останется в колонии.

По данным источника информагентства, администрация пенитенциарного учреждения и прокуратура не стали выступать против условно-досрочного освобождения Улюкаева. Ведомство и руководство колонии отметили его хорошее поведение.

Собеседник агентства уточнил, что если подобное решение судебной инстанции не будет обжаловано, то, с учетом праздничных дней в мае, экс-глава Минэкономразвития России сможет выйти из колонии уже к середине следующего месяца.

В «Интерфаксе» отметили, что редакция информагентства не располагает официальным подтверждением вышеуказанной информации.

Обвинительный приговор Улюкаеву был вынесен больше трех лет назад. На финальном слове чиновник заявил, что не признает своей вины в совершении преступления.