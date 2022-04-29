Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, критикующих Россию из-за рубежа

Егор Провоторов
Политика
Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, критикующих Россию из-за рубежа
Елена Ямпольская

Артисты, которые негативно высказываются в адрес России, ее президента и граждан, имеющие двойное гражданство и постоянно проживающие за рубежом, должны быть внесены в реестр иностранных агентов и лишены возможности заниматься творчеством в РФ, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Парламентарий подчеркнула, что это ее личная позиция, а сама инициатива еще не выдвигалась. Политик понимает, что подобное предложение может быть воспринято как радикальное, однако речь идет только о тех творческих людях, которые на протяжении многих лет «отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе».

Так, депутат увидела несправедливость в том, что люди, чьи работы, приносящие им прибыль, публикуются в России, стране, которую они «ненавидят». Ямпольская считает, что мера по ограничению их творческой деятельности может стать неким решением, однако она призвала обсуждать подобную инициативу, пишет РИА Новости.

Накануне известный музыкальный критик призвал «заклеймить» актрису Чулпан Хаматову и шоумена Максима Галкина за громкие слова в отношении России.

Госдума Шоу-бизнес иноагенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте