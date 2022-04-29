Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, критикующих Россию из-за рубежа

Елена Ямпольская

Артисты, которые негативно высказываются в адрес России, ее президента и граждан, имеющие двойное гражданство и постоянно проживающие за рубежом, должны быть внесены в реестр иностранных агентов и лишены возможности заниматься творчеством в РФ, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Парламентарий подчеркнула, что это ее личная позиция, а сама инициатива еще не выдвигалась. Политик понимает, что подобное предложение может быть воспринято как радикальное, однако речь идет только о тех творческих людях, которые на протяжении многих лет «отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе».

Так, депутат увидела несправедливость в том, что люди, чьи работы, приносящие им прибыль, публикуются в России, стране, которую они «ненавидят». Ямпольская считает, что мера по ограничению их творческой деятельности может стать неким решением, однако она призвала обсуждать подобную инициативу, пишет РИА Новости.

Накануне известный музыкальный критик призвал «заклеймить» актрису Чулпан Хаматову и шоумена Максима Галкина за громкие слова в отношении России.