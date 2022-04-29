Сергунина: В Москве открывается прием заявок на субсидии на обучение сотрудников

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С сегодняшнего дня и до 15 июля включительно в столице будут принимать заявки на субсидии на профессиональную подготовку сотрудников. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Московские компании и индивидуальные предприниматели могут возместить часть расходов по договорам об образовании. Компенсация распространяется на обучение, которое началось с 1 января 2021 года.

— Москва продолжает поддерживать работодателей. Обучение и повышение квалификации сотрудников — важная составляющая развития бизнеса. Чтобы помочь предпринимателям, город готов компенсировать часть затрат. В прошлом году по этой программе было выделено около 47 миллионов рублей, — отметила Сергунина.

По словам заммэра, размер субсидии составляет до 95 процентов от затрат на одного сотрудника, но не более 120 тысяч рублей за год обучения, сумма на одну компанию не должна превышать 10 миллионов рублей.

Субсидии могут получить московские предприятия, кроме государственных и муниципальных учреждений, а также индивидуальные предприниматели на обучение своих работников, с которыми заключены трудовые договоры.

Кроме того, часть затрат можно компенсировать на повышение квалификации и профессиональную переподготовку.

28 апреля Сергунина рассказала о том, что первые заявки на финансовую помощь при открытии точек быстрого питания одобрили в столице. Гранты на общую сумму 11 миллионов рублей выделены на открытие семи новых заведений: кофеен, пекарни, бургерной и других. Чтобы подать заявку на финансовую помощь, нужно отправить документы на электронную почту grant-food@mbm.ru.