В США задержали премьера Британских Виргинских островов по обвинению в наркоторговле

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Американские агенты Управления по борьбе с наркотиками задержали в аэропорту Майами-Опа-лока премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Алтуро Фэхи. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает агентство Associated Press.

Министр был задержан 28 апреля. Вместе с ним правоохранители задержали директора портов Карибской территории Олеанвина Мейнарда. Их обоих обвиняют в контрабанде наркотических веществ.

По данным СМИ, оба злоумышленника хотели встретиться в аэропорту с мексиканскими наркоторговцами, которые на самом деле были агентами под прикрытием.

По словам главы британского МИД Лиз Трасс, ее потрясла новость о задержании Фэхи, передает ТАСС.

27 апреля в Министерстве иностранных дел России сообщили, что обмен американского заключенного Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в результате долгого переговорного процесса. Два года назад суд в РФ приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии за применение насилия в отношении правоохранителей. Соединенные Штаты в свою очередь в 2011 году приговорили к двадцати годам лишения свободы российского летчика Константина Ярошенко за сговор касательно контрабанды наркотических веществ.