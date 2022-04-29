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Пять земельных участков для спорткомплексов выставили на торги в Москве

Георгий Соланович
Город
Пять земельных участков для спорткомплексов выставили на торги в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва выставила на торги пять земельных участков для строительства некапитальных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил глава департамента по конкурентной политике города Иван Щербаков.

— Город приглашает инвесторов принять участие в аукционах на право возведения спортивных объектов на пяти участках, расположенных в Троицком, Северо-Западном и Южном административных округах столицы, — уточнил он.

Контракты с победившими на торгах предпринимателями будут заключены на 49 лет. Возвести спорткомплекс необходимо в течение первого года с даты заключения договора. Получать разрешение на строительство не требуется. На участках можно будет разместить базу гребных видов спорта, поля для бейсбола, гольфа, футбола и другие спортобъекты.

Подать заявку на участие в торгах можно до 27 мая. Сам аукцион начнется 31 мая в 10:00 и пройдет в электронной форме, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 апреля столица выставила на торги 16 нежилых помещений в Новомосковском административном округе и 11 — в Троицком.

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