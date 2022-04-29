Загрутдинов: Началось строительство верхних этажей школы в Ватутинках

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Десеновское Карта всех событий

Специалисты начали строительство третьего, четвертого и пятого этажей школы на 1200 мест в поселении Десеновское в Ватутинках. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, параллельно с этим ведутся кладочные работы и работы по внутренней отделке здания.

Образовательное учреждение будет поделено на центральный пятиэтажный блок, корпус переменной этажности и короткий четырехэтажный корпус. В основной части школы расположатся входная группа для учеников начальной, средней и старшей школы, обеденный зал на 600 мест, зона ожидания для родителей и медкабинет.

В длинном корпусе оборудуют блок первых классов.

— В коротком четырехэтажном корпусе разместят IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны: программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств, моделирования, — добавил глава депстроя.

В поселении Щаповском Троицкого административного округа Москвы собираются возвести детскую школу искусств. В трехэтажном здании смогут проходить обучение 750 учеников. Участок для будущего образовательного учреждения расположен недалеко от школы № 2075. Площадь объекта составляет около шести тысяч квадратных метров.